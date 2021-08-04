Адвоката "Тольяттихимбанка" требуют привлечь к уголовной ответственности

В правоохранительные органы направлено заявление с просьбой привлечь к уголовной ответственности адвоката Руслана Якупова за заведомо ложный донос.​

Поводом для обращения в силовые структуры стали публичные высказывания с недостоверной информацией и заявление адвоката о возбуждении уголовного дела в отношении группы лиц со стороны кредитора банкротящегося ООО "Автозаводстрой" — ООО "Виктор и Ко Мега Парк".

Так, Якупов выдал за вымогательство и создание преступного сообщества действия компании, направленные на возврат незаконно выведенных активов банкрота. Напомним, что основной актив "Автозаводстроя" при участии "Тольяттихимбанка", интересы которого и представляет Якупов, был продан компании "Валео Сервис".

Кроме того, адвокат придумал, что с "Тольяттихимбанка" в рамках банкротства "Автозаводстроя" вымогают 3 млрд рублей. При этом весь реестр требований кредиторов более чем в три раза меньше этой суммы — 757,7 млн рублей.

Банкротство компании Кадырова, а также вывод ее активов стали объектом проверок, в том числе и в "Тольяттихимбанке". Вероятно, это не понравилось банкирам, и Якупов поспешил высказать предположение, что следователи могут подбросить в банк "нужные" документы.

В конце 2020 г. "Тольяттихимбанк" вошел в реестр кредиторов "Автозаводстроя", выкупив права требования за 417,7 тыс. рублей. Таким образом банк решил получить возможность влиять на ход банкротства и отстранить "неугодного" конкурсного управляющего, который оспаривает ряд сомнительных сделок. Но "Тольяттихимбанку" не удалось повернуть вектор событий в свою пользу — сначала Росреестр, а затем и арбитражный суд не признали жалобы банкиров на конкурсного управляющего.

Напомним, что весной этого года активизировалось расследование в связи с банкротством "Автозаводстроя". Фигурантами уголовных дел должны стать бывший владелец АО "Промышленное строительство" Игорь Кадыров и руководители "Тольяттихимбанка", чьи действия в 2015 г. привели к банкротству компании "Автозаводстрой".



Отметим, что "Тольяттихимбанк" фигурирует и в продаже похищенного у "Тольяттиазота" продукции. По этому делу в 2019 году суд заочно приговорил экс-президента ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" Владимира Махлая и его сына Сергея (принадлежит 100% "Тольяттихимбанка"), тогда занимавшего пост вице-президента компании, к девяти годам лишения свободы.



В июне экс-глава правления "Тольяттихимбанка" Александр Попов выслушал приговор за покушение на дачу взятки судье Верховного Суда РФ. Попов получил семь с половиной лет колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей.



Попов через посредника намеревался передать $2 млн судье Верховного Суда, которому будет поручено рассмотрение кассационной жалобы по спору Тольяттиазота с налоговой. Фискалы выявили на ТоАЗе недоимку по налогам за 2010 год. Вместе с пенями сумма, которую налоговики требовали с предприятия, превышала 700 млн рублей.