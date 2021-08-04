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Здравоохранение Общество

За год самарцы стали болеть ОРВИ в полтора раза чаще

САМАРА. 4 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным областного Роспотребнадзора в Самарской области за год в 1,6 раза возросла заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями верхних дыхательных путей множественной и неуточненной локализации, передает Самарастат.

Так, к июню текущего года зафиксировано 29020 случаев ОРВИ, в то время как на июнь-2020 цифра составляла 17778 случаев.

По остальным группам заболеваний зафиксирован спад: так, на июнь-2021 г. не подтверждено ни одного случая коклюша, в то время как в прошлом году их выявлено 14. Снизилось и количество кишечных инфекций: на 31% число острых кишечных инфекций, вызванных установленными бактериальными, вирусными возбудителями (со 107 до 74 случаев), на 36%  — число инфекций, вызванных неустановленными возбудителями (с 717 до 458 на июнь 2021 г.).

Зарегистрирован всего один случай бактериальной дизентерии против шести в июне 2020 года. Сократилось число острых гепатитов (с 8 до 4), туберкулеза в активной форме (с 98 до 89), педикулеза (с 44 до 20), сифилиса (с 61 до 31), ВИЧ (с 259 до 219).

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