В Тольятти на разработку проекта капремонта Обводного шоссе выделили 19 млн рублей

Минтранс Самарской области объявил электронный аукцион на поиск подрядчика, который выполнит инженерные изыскания и подготовит проектную и рабочую документацию на капитальный ремонт Обводного шоссе в Тольятти на участке км 0+000 — км 17+100, км 17+800 — км 19+670.

Начальная цена контракта составляет 19,6 млн рублей. Средства будут выделены из областной казны и освоены в течение трех лет. В 2021 году предполагается выделить 2,24 млн, в 2022 и 2023 гг. — 3,93 и 13,4 млн рублей.

Разработка проекта и последующий ремонт будут осуществлены в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы Самарской области (2014–2025 годы)". При подготовке документации победитель торгов должен предусмотреть, в том числе, работы по капремонту 60-метрового моста через ручей на км 10+670 дороги.

Подрядчика выберут 26 августа, он должен исполнить контракт до 13 марта 2023 года.