В Тольятти на разработку проекта капремонта Обводного шоссе выделили 19 млн рублей

Минтранс Самарской области объявил электронный аукцион на поиск подрядчика, который выполнит инженерные изыскания и подготовит проектную и рабочую документацию на капитальный ремонт Обводного шоссе в Тольятти на участке км 0+000 — км 17+100, км 17+800 — км 19+670.
Начальная цена контракта составляет 19,6 млн рублей. Средства будут выделены из областной казны и освоены в течение трех лет. В 2021 году предполагается выделить 2,24 млн, в 2022 и 2023 гг. — 3,93 и 13,4 млн рублей.
Разработка проекта и последующий ремонт будут осуществлены в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы Самарской области (2014–2025 годы)". При подготовке документации победитель торгов должен предусмотреть, в том числе, работы по капремонту 60-метрового моста через ручей на км 10+670 дороги.
Подрядчика выберут 26 августа, он должен исполнить контракт до 13 марта 2023 года.
Последние комментарии
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.