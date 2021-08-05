Новокуйбышевский волейболист помог сборной России победить Бразилию и выйти в финал Олимпиады

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Волейболисты сборной России, в числе которых воспитанник Новокуйбышевской СДЮШОР Волков, нанесли поражение соперникам из команды Бразилии в полуфинале олимпийского турнира.