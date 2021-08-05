Команда Тольяттинской ТЭЦ отстаивает честь региона на соревнованиях профессионального мастерства в Екатеринбурге

На Ново-Свердловской ТЭЦ в Екатеринбурге проходят корпоративные соревнования профессионального мастерства оперативного персонала теплоэлектростанций ПАО "Т Плюс". Честь Самарского филиала отстаивает команда Тольяттинской ТЭЦ.
За звание лучших по профессии ведут борьбу семь команд из Самарского, Оренбургского, Кировского, Пермского, Ульяновского, Владимирского и Свердловского филиалов энергокомпании. Свой уровень профессионализма предстоит подтвердить на 9 этапах. Судьи будут оценивать знание нормативно-технической документации, умение правильно производить оперативные переключения и выполнять пуски агрегатов. Также среди этапов оказание первой помощи пострадавшим и ликвидация "возгорания".
В состав команды Тольяттинской ТЭЦ вошли начальник смены станции Руслан Замаетдинов, начальник смены электроцеха Александр Косенко, начальник смены КТЦ Константин Ошкин, старший машинист по котельному оборудованию Владимир Толмачев, машинист ЦТЩУ турбинного отделения КТЦ Александр Лабодин, начальник смены цеха АСУТП Альберт Сафин и начальник смены химического цеха Евгения Хватова.
По итогам корпоративного конкурса будет определена команда, которая представит компанию "Т Плюс" на Всероссийских соревнованиях профмастерства оперативного персонала ТЭС в Сочи.
Последние комментарии
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!