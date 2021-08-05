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ЖКХ и благоустройство Общество

Команда Тольяттинской ТЭЦ отстаивает честь региона на соревнованиях профессионального мастерства в Екатеринбурге

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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На Ново-Свердловской ТЭЦ в Екатеринбурге проходят корпоративные соревнования профессионального мастерства оперативного персонала теплоэлектростанций ПАО "Т Плюс". Честь Самарского филиала отстаивает команда Тольяттинской ТЭЦ.

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба

За звание лучших по профессии ведут борьбу семь команд из Самарского, Оренбургского, Кировского, Пермского, Ульяновского, Владимирского и Свердловского филиалов энергокомпании. Свой уровень профессионализма предстоит подтвердить на 9 этапах. Судьи будут оценивать знание нормативно-технической документации, умение правильно производить оперативные переключения и выполнять пуски агрегатов. Также среди этапов оказание первой помощи пострадавшим и ликвидация "возгорания".

В состав команды Тольяттинской ТЭЦ вошли начальник смены станции Руслан Замаетдинов, начальник смены электроцеха Александр Косенко, начальник смены КТЦ Константин Ошкин, старший машинист по котельному оборудованию Владимир Толмачев, машинист ЦТЩУ турбинного отделения КТЦ Александр Лабодин, начальник смены цеха АСУТП Альберт Сафин и начальник смены химического цеха Евгения Хватова.

По итогам корпоративного конкурса будет определена команда, которая представит компанию "Т Плюс" на Всероссийских соревнованиях профмастерства оперативного персонала ТЭС в Сочи.

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