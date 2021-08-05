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Экология Общество

Экологи сообщили о степени токсичности Волги у Ладьи

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты Приволжского УГМС 26 июля отобрали пробы воды из Волги в районе набережной у Ладьи и на Ульяновском спуске. Отобранное было проанализировано на острую токсичность, передает пресс-служба управления.

Биотестирование провели по двум тест-объектам: ветвистоусым рачкам (дафниям) и водорослям из рода "зеленых".

"Результаты острого биотестирования показали, что убыль дафний и процентное отклонение от контроля у водорослей не превысили установленные критерии токсичности, а именно: порога в 50% по убыли дафний и 20% по процентному отклонению от контроля водорослей", — отмечается в сообщении.

Таким образом, исследование показало, что волжская вода у Ладьи и на Ульяновском спуске острой токсичностью не обладает.

"Анализ на хроническую токсичность продолжается. По результатам анализа проб на содержание легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) превышений не выявлено", — пояснили сотрудники управления.

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