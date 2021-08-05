Экологи сообщили о степени токсичности Волги у Ладьи

Специалисты Приволжского УГМС 26 июля отобрали пробы воды из Волги в районе набережной у Ладьи и на Ульяновском спуске. Отобранное было проанализировано на острую токсичность, передает пресс-служба управления.
Биотестирование провели по двум тест-объектам: ветвистоусым рачкам (дафниям) и водорослям из рода "зеленых".
"Результаты острого биотестирования показали, что убыль дафний и процентное отклонение от контроля у водорослей не превысили установленные критерии токсичности, а именно: порога в 50% по убыли дафний и 20% по процентному отклонению от контроля водорослей", — отмечается в сообщении.
Таким образом, исследование показало, что волжская вода у Ладьи и на Ульяновском спуске острой токсичностью не обладает.
"Анализ на хроническую токсичность продолжается. По результатам анализа проб на содержание легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) превышений не выявлено", — пояснили сотрудники управления.
Последние комментарии
Вообщето в 2017 году уже был случай.
А можно за сети уголовную ответственность ввести?
Полезное дело! И хорошо, что все участвуют.
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.