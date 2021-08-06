Ушла из жизни актриса Людмила Федосеева

5 августа не стало самарской актрисы Людмилы Федосеевой. Она родилась 30 июля 1938 года.

В 1960 году Людмила Федосеева окончила театральную студию при Куйбышевском драматическом театре и была принята в труппу, где проработала почти 60 лет.

Актриса сыграла более 50 ролей, среди которых: Мисс Вилли ("Странная миссис Сэвидж" Дж. Патрика); Авдотья ("Дети Ванюшина" С. Найдёнова); Раиса ("Женитьба Бальзаминова" А. Островского); Нуйкина ("Мы, нижеподписавшиеся" А. Гельмана); Раиса Захаровна ("Любовь и голуби" В. Гуркина); Хлёстова ("Горе от ума" А. Грибоедова); Старуха ("Романс" ("Сад без земли") Л. Разумовской); Анфуса ("Волки и овцы" А. Островского); Софья Ивановна ("Пока она умирала" Н. Птушкиной); Мавра ("Душечка" по А. Чехову); Дорис ("С тобой и без тебя" А. Менчелла); Мелия ("Месье Амилькар, или Человек, который платит" И. Жамиака); Бабушка ("Алые паруса" А. Грина) и другие.