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Выборы Власть и политика

В Самаре обсудили конкуренцию на современных выборах

САМАРА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Члены Общественного штаба по независимому наблюдению на выборах и представители региональных отделений политических партий обсудили доклад Фонда исследования проблем демократии в формате круглого стола.

Участники выразили мнение, что политическая конкуренция в России постепенно растет — как между партиями, так и между кандидатами. А выборный процесс становится все более прозрачным.

"Политические партии в Самарской области проявляют сейчас высокую активность, уровень ее значительно выше, чем это было в прошлую избирательную кампанию, — заметил сопредседатель Общественного штаба по независимому наблюдению за выборами, член Общественной палаты Самарской области Виктор Полянский. — Процесс был довольно-таки спокойным, стабильным, и это уже дает надежду на то, что и агитационная кампания, и в последующем период голосования будут иметь добросовестный характер, законный, легальный, и это должно привести к легитимности".

По традиции Общественная палата Самарской области взяла на себя функцию организации народного контроля за ходом подготовки и проведения голосования. Для того чтобы выборы прошли открыто и честно, на участках будут работать независимые общественные наблюдатели, прошедшие специальное обучение.

"Общественность в избирательном процессе, на мой взгляд, получает все более и более важную роль, — считает член Общественного штаба по независимому наблюдению за выборами Лев Долонько. — Прежде всего это некая доказательная роль, доказательство того, что выборы прошли легитимно, законно, что не было никаких нарушений".

4 августа стало последним днем, когда кандидаты и политические партии могли предоставить в избирком пакет необходимых для регистрации документов. Так, по данным на 5 августа, в Самарской области от 12 политических партий на выборы выдвинуто 844 кандидата, зарегистрировано — 203. Из них в Государственную думу выдвинулись 50 человек. Зарегистрировано — 38. По подсчетам, конкурс составляет 14 человек на место.

В Самарскую губдуму изъявили желание баллотироваться 633 кандидата. Зарегистрировано — 129. Здесь конкурс составит больше 12,5 чел. на место.

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