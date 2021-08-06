В Самарской области появилась карта пунктов вакцинации

В Самарской области Центром управления регионом совместно со специалистами министерства здравоохранения разработан информационный ресурс — карта пунктов вакцинации, где жители могут уточнить информацию о наличии и видах вакцин в конкретном прививочном пункте.

С новым ресурсом можно ознакомиться на официальном сайте министерства в разделе "Вакцинация от COVID-19" по ссылке. Сведения актуализируются ежедневно в 12.00, указывается количество вакцин за исключением тех доз, которые предназначены для граждан, включенных в листы ожидания.

Перед посещением прививочного пункта для более подробной информации о количестве и видах вакцин необходимо обращаться по указанным на карте телефонам.

На этой неделе в регион осуществлена поставка новых партий вакцин от новой коронавирусной инфекции, в том числе более 16 000 доз вакцины "Спутник Лайт" и более 78 000 доз вакцины ГамКовидВак ("Спутник V").

На сегодняшний день привито более 862 тыс. жителей, из них завершили вакцинацию почти 667 тыс. человек.

Пройти вакцинацию может любой желающий старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. Записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг или по телефону поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС.

Напомним, продолжают работать мобильные прививочные пункты возле торговых центров "Мега" (парковка у центрального входа), "Космопорт" (парковка у входа в магазин "Спортмастер"), "Амбар" (парковка возле второго входа, напротив отдела ВЕFREE) в Самаре в пятницу с 14.00 до 19.00, в субботу и воскресенье с 11.00 до 18.00.

Ежедневно в Самаре в торговых центре "Аврора" (3 корпус, 1 этаж, кабинет напротив магазина Fix Price) и "Гудок" (первый этаж, рядом с магазином "Детский мир") с 11.00 до 18.00 работают стационарные прививочные пункты.

Для повышения доступности вакцинации в регионе работают круглосуточные прививочные пункты.

Круглосуточный кабинет в Куйбышевском районе Самары располагается на базе больницы № 10 по адресу: ул. Медицинская, 4, телефон 8 927 746 14 40. С 8.00 до 20.00 прививку можно сделать в поликлиническом отделении учреждения кабинете 18, после 20.00 — в травматологическом пункте.

В больнице № 6 по адресу: ул. Советской армии, 56 пройти вакцинацию от COVID-19 можно с 8.00 до 20.00 в кабинете 210, с 20.00 до 7.30 - в кабинете 106, телефон 8(846)2079714.

Пройти вакцинацию в круглосуточных кабинетах в удобное время может любой житель региона. При себе необходимо иметь любой документ, удостоверяющий личность.

Круглосуточный кабинет в Тольятти работает на базе Ставропольской ЦРБ по адресу Автозаводское шоссе, 5, телефон 8(8482)790451.

Кроме того, работают дополнительные пункты, которые проводят вакцинацию жителей в вечернее и ночное время:

В Тольятти в поликлинике №3 прививочный пункт работает до 24.00, ул. Татищева, 24.

В Отрадном на базе приемного отделения городской больницы, ул. Ленина, 61, 88466122348.

В Безенчуке на базе приемного отделения ЦРБ, ул. Мамистова, 52, 8-84676-2-41-49

В Чапаевске на базе приемного покоя ЦГБ, ул. Ленина, 104, 88463930447

В Камышлинском районе на базе приемного отделения ЦРБ, с. Камышла, ул. Победы, 68, 8-846-64-33741.