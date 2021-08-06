Павел Покровский об отказе ОБСЕ прислать наблюдателей: Выборы в России пройдут открыто и честно

Международные наблюдатели из ОБСЕ отказались ехать в Россию. Организация выдвинула завышенные требования и хотела квоту в 500 наблюдателей. В прошлые годы число наблюдателей от организации было в разы меньше.
К тому же из-за коронавируса число мест ограничено. Россия была готова принять делегацию ОБСЕ и предлагала организации наибольшее число наблюдателей из всех других международных организаций, но они все равно отказались. Для сравнения, на президентских выборах в США от ОБСЕ было 25 наблюдателей, на выборах в Болгарии — 12, в Нидерландах — 5.
Наша страна руководствовалась требованиями безопасности, не стоит забывать, что европейские страны закрыты из-за распространения в них дельта-штамма.
В любом случае, на выборах в России международных наблюдателей будет столько же, сколько и планировалось. Их количество не уменьшится, места представителей ОБСЕ займут наблюдатели от других организаций.
Вот как прокомментировал отказ ОБСЕ член Общественной палаты РФ Павел Покровский в своем аккаунте в соцсетях: "Организация хотела направить к нам 500 наблюдателей. Мы в целях безопасности из-за понятной болезни предложили им несколько сократить список. Итогом стал отказ ехать совсем. Причем мы предлагали этой организации наибольшее количество наблюдателей. Меньше международных наблюдателей не станет — мы их заменим наблюдателями их других организаций".
Он заявил, что выборы в Государственную думу и Самарскую губернскую думу пройдут открыто и честно.
"Почему так произошло? Может наблюдатели ОБСЕ рассчитывали по итогам сентябрьских выборов обвинить Россию в нарушениях? Мы уверены, что ни в одной стране мира выборы не проходят так открыто, как у нас. И у нас в Самарской области свободно присутствуют на избирательных участках наблюдатели, ведется и фото, и видеонаблюдение", — подчеркнул Павел Покровский.
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...