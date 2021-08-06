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Павел Покровский об отказе ОБСЕ прислать наблюдателей: Выборы в России пройдут открыто и честно В Самаре обсудили конкуренцию на современных выборах В Безенчукском районе после ремонта открылась подстанция скорой помощи Владислав Волков высказал мнение о борьбе на предстоящих выборах в губернскую думу Виктор Полянский: Жесткая конкуренция на выборах даст достойный результат

Выборы Власть и политика

Павел Покровский об отказе ОБСЕ прислать наблюдателей: Выборы в России пройдут открыто и честно

САМАРА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Международные наблюдатели из ОБСЕ отказались ехать в Россию. Организация выдвинула завышенные требования и хотела квоту в 500 наблюдателей. В прошлые годы число наблюдателей от организации было в разы меньше.

К тому же из-за коронавируса число мест ограничено. Россия была готова принять делегацию ОБСЕ и предлагала организации наибольшее число наблюдателей из всех других международных организаций, но они все равно отказались. Для сравнения, на президентских выборах в США от ОБСЕ было 25 наблюдателей, на выборах в Болгарии — 12, в Нидерландах — 5.

Наша страна руководствовалась требованиями безопасности, не стоит забывать, что европейские страны закрыты из-за распространения в них дельта-штамма.

В любом случае, на выборах в России международных наблюдателей будет столько же, сколько и планировалось. Их количество не уменьшится, места представителей ОБСЕ займут наблюдатели от других организаций.

Вот как прокомментировал отказ ОБСЕ член Общественной палаты РФ Павел Покровский в своем аккаунте в соцсетях: "Организация хотела направить к нам 500 наблюдателей. Мы в целях безопасности из-за понятной болезни предложили им несколько сократить список. Итогом стал отказ ехать совсем. Причем мы предлагали этой организации наибольшее количество наблюдателей. Меньше международных наблюдателей не станет — мы их заменим наблюдателями их других организаций".

Он заявил, что выборы в Государственную думу и Самарскую губернскую думу пройдут открыто и честно.

"Почему так произошло? Может наблюдатели ОБСЕ рассчитывали по итогам сентябрьских выборов обвинить Россию в нарушениях? Мы уверены, что ни в одной стране мира выборы не проходят так открыто, как у нас. И у нас в Самарской области свободно присутствуют на избирательных участках наблюдатели, ведется и фото, и видеонаблюдение", — подчеркнул Павел Покровский.

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