Дмитрий Азаров: Объекты, которые создаются трудом и талантом наших строителей, живут столетиями

В пятницу, 6 августа, накануне Дня строителя губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции встретился с работниками и ветеранами отрасли и обсудил с ними ход возведения ключевых для региона объектов.

Руководитель области отметил, что строительная отрасль в экономике региона занимает одну из ведущих ролей, и дает колоссальный мультипликативный эффект — обеспечивает рабочие места в сфере производства стройматериалов, транспорта, инженерных коммуникаций.

"На мой взгляд, профессия строителя — настоящего созидателя — в обществе пользуется особым уважением, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — И сама суть созидания, создания условий для комфортной жизни людей, — это движение в будущее. Потому что объекты, которые создаются вашим трудом и талантом, живут столетия. Во всяком случае, каждый архитектор, проектировщик и строитель об этом мечтает".

Губернатор заявил, что правительство региона заинтересовано в том, чтобы на территории строилось как можно больше жилья, объектов социальной, промышленной, транспортной инфраструктуры. "И это в последние годы во многом получается благодаря тому, что наши строительные организации, трудовые коллективы умеют решать задачи любой сложности, качественно и с опережающими темпами. Именно это нам позволяет получать дополнительные средства поддержки из федерального бюджета, привлекать частных инвесторов", — отметил Дмитрий Азаров.

Совместно с профессиональным сообществом удается решать вопросы обманутых дольщиков, обеспечивать жильем ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, детей-сирот. Набирает обороты процесс переселения из ветхого и аварийного жилья — в новые квартиры должны переехать десятки тысяч человек.

Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов. Благодаря их профессионализму, инициативе и ответственности, умению добиваться целей, невзирая на трудности, создано практически все, что есть в городах и селах региона.

"Очень надеюсь, что славные традиции самарских строителей будут жить и будут продолжены новыми поколениями трудовых коллективов. Опыт, трудовые традиции, зримые результаты многолетнего созидательного труда ветеранов — это капитал, который позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Хочу пожелать вам новых высот, в прямом и переносном смысле, новых квадратных метров на благо нашей великой Родины, всех жителей региона".

В канун профессионального праздника строителям были вручены госнаграды. Заслуженным строителем Самарской области стал директор проектной компании "Парекс" Александр Мусорин. В профессии выпускник куйбышевского строительного института 47 лет. Объектов, к которым он имеет отношение, множество: родильный дом на улице Никитинская в областном центре, Самарский областной клинический кардиологический диспансер, база ФК "Крылья Советов" и другие. Среди последних "работ" — проект реставрации комплекса Иверского монастыря.

Исполнительному директору Самарской гильдии строителей Григорию Дворцову накануне праздника Дмитрий Азаров вручил почетный знак "Самара — город трудовой доблести". Бывший директор Куйбышевского ДСК, строитель с 53-летним стажем стал первым обладателем такого знака отличия.

Среди награжденных была и архитектор Ольга Трофимова. Ей губернатор вручил почетную грамоту. Ольга — автор и разработчик архитектурно-художественного облика фасадов и дизайнер внутреннего интерьера Шестого кассационного суда и Арбитражного суда Самарской области на Самарской площади. Помимо этого, она — активный защитник бездомных животных и одна из инициаторов создания ветеринарного центра в Лопатино.

Несмотря на праздник, после награждения, обсудили и рабочие вопросы. В режиме ВКС на связь вышли со стройплощадок объектов, которые возводятся по национальным проектам.

Представитель ВТС-9, подрядчик строительства Дворца спорта в Самаре, доложил, что готовность объекта близка к 100%. Строители заверили: в сентябре спортобъект, как и планировалось, будет введен в эксплуатацию.

В начале учебного года примет учеников школа на 5-й просеке в Самаре, уже сейчас активными темпами ведется возведение второй очереди. Корпус должны ввести к концу года. Поэтому строители, как сообщил замгендиректора СК "Олимп" Павел Акимов, работают сразу по нескольким направлениям — занимаются монолитными конструкциями, внутренней отделкой и подготавливают здание к фасадным работам.

В здании детского сада в Южном городе уже устанавливают мебель и оборудование, ведутся пусконаладочные работы и благоустройство территории. "1 сентября дети придут, наверное, в один из лучших детских садов области", — отметил представитель подрядной компании.

Также обсудили строительство нового многоэтажного дома в Тольятти. Дмитрий Азаров поблагодарил тольяттинских созидателей за то, что они вносят весомый вклад в создание комфортных условий для проживания. И в целом, Тольятти переживает четвертое рождение.

Член Совета отцов Самары Константин Доладов поинтересовался у руководителя области о том, какие объекты появятся в регионе в ближайшие годы. Как отметил Дмитрий Азаров, в этом году первоочередное внимание уделяется укреплению здравоохранения — уже введено два ковид-госпиталя, еще три инфекционных отделения строятся в Самаре, Сызрани и Тольятти. Началось возведение поликлиники в Куйбышевском районе Самары, медучреждения появятся в Красноглинском и Волжском районах.

Строители уже приступили к реконструкции тольяттинской набережной, на очереди — старт проекта "Немов-центр". В Новокуйбышевске будет построено здание для театра-студии "Грань".

"Кроме этого, есть четкие планы по строительству детских садов, школ, больниц и поликлиник. Мы заявились на строительство десяти школ в рамках нового проекта, в том числе с использование механизма ГЧП. А мы умеем работать с такими механизмами", — напомнил Дмитрий Азаров.

Масштабные задачи у региона и по жилищному строительству. Планируется сдавать не менее 2 миллионов квадратных метров в год. "Это планка, которую мы должны, безусловно, превысить. И дальше двигаться вперед опережающими темпами, решая проблемы людей, которые сегодня проживают в аварийном, ветхом фонде. Надеюсь, что наши усилия по повышению уровня благосостояния граждан будут создавать условия для того, чтобы жилье было доступным", — резюмировал губернатор.