Самарские полицейские нашли потерявшегося на набережной ребенка

В Самаре сотрудники полиции помогли женщине разыскать потерявшегося на набережной ребенка, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Вечером 26 июля к сотрудникам ППС на самарской набережной обратилась взволнованная женщина. Она потеряла из виду семилетнего сына, который катался на самокате.

"Когда я поняла, что не могу найти ребенка самостоятельно, меня охватила паника. Никогда не думала, что со мной может произойти подобная ситуация! Если бы не оперативное реагирование полицейских, я бы не смогла взять себя в руки и продолжить поиски сына", — вспоминает самарчанка.

Правоохранители попытались успокоить женщину, вместе с ней осмотрели территорию, спрашивали у отдыхающих о передвижениях ребенка на самокате и выяснили, что мальчик направился в сторону Струковского парка. Через несколько сотен метров патрульные нашли ребенка.