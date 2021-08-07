Хоккеисты ЦСК ВВС обыграли "Челны" из Менделеевска - 6:4

В субботу, 7 августа, хоккеисты ЦСК ВВС провели товарищескую игру с "Челнами" из Менделеевска.
Волжане выиграли со счетом 6:4.
Теперь 10 августа самарцы встретятся в Тольятти с новокузнецким "Металлургом" в рамках "Кубка Лады".
В субботу, 7 августа, хоккеисты ЦСК ВВС провели товарищескую игру с "Челнами" из Менделеевска.
Волжане выиграли со счетом 6:4.
Теперь 10 августа самарцы встретятся в Тольятти с новокузнецким "Металлургом" в рамках "Кубка Лады".
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Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
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Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!