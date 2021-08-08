467 человек заразились коронавирусом за сутки в Самарской области

В воскресенье, 8 августа, в Самарской области зафиксировали 467 новых заражений коронавирусом. Об этом сообщает стопкорнавирус.рф.
Всего в регионе выявили 80 025 зараженных. 72 511 из них уже выздоровели, в том числе 199 человек за последние сутки.
Также за сутки умели 13 зараженных, а за все время пандемии — 2765.
В России за сутки заразились коронавирусом 22 866 человек, а за все время — 6 447 750 человек. Выздоровели за сутки 15 699 пациентов, а всего — 5 755 507 человек. Погибли в РФ за сутки 787 зараженных, а всего — 164 881.
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ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.
((((
Очередная реклама вакцинации ((((