467 человек заразились коронавирусом за сутки в Самарской области

В воскресенье, 8 августа, в Самарской области зафиксировали 467 новых заражений коронавирусом. Об этом сообщает стопкорнавирус.рф.

Всего в регионе выявили 80 025 зараженных. 72 511 из них уже выздоровели, в том числе 199 человек за последние сутки.

Также за сутки умели 13 зараженных, а за все время пандемии — 2765.

В России за сутки заразились коронавирусом 22 866 человек, а за все время — 6 447 750 человек. Выздоровели за сутки 15 699 пациентов, а всего — 5 755 507 человек. Погибли в РФ за сутки 787 зараженных, а всего — 164 881.