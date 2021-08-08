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467 человек заразились коронавирусом за сутки в Самарской области Коронавирус в Самарской области 7 августа: 464 зараженных, 18 погибших В Самарской области появилась карта пунктов вакцинации 19 самарцев умерли за сутки от коронавируса Скорая помощь Безенчука обживается на новом месте

Здравоохранение Общество

467 человек заразились коронавирусом за сутки в Самарской области

САМАРА. 8 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 8 августа, в Самарской области зафиксировали 467 новых заражений коронавирусом. Об этом сообщает стопкорнавирус.рф.

Всего в регионе выявили 80 025 зараженных. 72 511 из них уже выздоровели, в том числе 199 человек за последние сутки.

Также за сутки умели 13 зараженных, а за все время пандемии — 2765.

В России за сутки заразились коронавирусом 22 866 человек, а за все время — 6 447 750 человек. Выздоровели за сутки 15 699 пациентов, а всего — 5 755 507 человек. Погибли в РФ за сутки 787 зараженных, а всего — 164 881.

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Последние комментарии

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

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Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров

Walerii Trofimov 01 июля 2021 10:34 Спрос, рожденный дефицитом: где привиться вакциной "КовиВак" в Самаре

Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.

Николай Николаевич 01 июня 2021 10:21 В Самарской области 400 тыс. жителей привиты от COVID-19

((((

Николай Николаевич 01 июня 2021 10:18 Жители Хрящевки прошли вакцинацию в мобильном комплексе

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