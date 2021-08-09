Ирина Зимарёва: "Если ты можешь ходить по лестнице, то ты 100% можешь лазать"

В мире 8 августа отмечается Международный день альпинизма. В честь праздника главный организатор проекта "Скалолазание для всех" Ирина Зимарёва в интервью Волга Ньюс рассказала о мероприятиях скалолазного спорта, регулярных тренировках и возможностях спортивного туризма.

— Каким образом вы связали свою жизнь с таким необыкновенным видом спорта?

— Зимой 2016 года, еще во время студенчества, в рамках ОФП (общая физическая подготовка. - Прим. Волга Ньюс) мы ходили на скалодром в спелеоклубе Самарского университета: практиковали лазание и изучали возможности применения страховки. Поначалу была обыкновенная любопытность, позже я увлеклась и заинтересовалась скалолазанием как занятием в свободное от учебы время, и в какой-то момент мои стремления переросли в серьезную спортивную деятельность, появлялось желание проходить сложные этапы. Мне очень нравится ощущение, когда я пролезаю трассу и вишу двумя руками на топе (финише). Это невозможно описать в полной мере — нужно однажды прочувствовать.

— Как и зачем люди начинают заниматься скалолазанием? Действительно ли ваш спорт подойдет для всех?

— Не могу говорить за всех, ведь у каждого своя история, но мне кажется, что люди видят в скалолазании некую альтернативу стандартному фитнесу. В нашем спорте присутствуют элементы не только физической подготовки и техники, но и довольно серьезное применение на практике интеллектуальных способностей, и многих это привлекает. Я считаю, что скалолазание достаточно уникально ввиду пробуждения и развития у людей навыков пластичности, концентрации, гибкости, ловкости и скорости. Есть несколько дисциплин: лазание на трудность, лазание на выдержку тяжелых и длинных трасс, боулдеринг (серия коротких, но сложных трасс. - Прим. Волга Ньюс). Из-за такого широкого круга занятий одни находят в скалолазании способ физического совершенствования своего тела или замену фитнесу, другие преодолевают трудности и наслаждаются замечательными видами со скал.

— Насколько быстро новичок разучивает основы скалолазания? С какими проблемами человек может столкнуться на первых порах?

— Обычно лазание — это все-таки не совсем привычный вид деятельности, поэтому новички, естественно, не понимают как легче пройти трассу. В скалолазании очень важно уметь пересиливать себя, стараться лезть как можно дольше, не останавливаться и знать определенные хитрости. Необходимо понимать, что вложить в голову человека свои навыки невозможно — все приходит только с практикой, да и тело должно привыкнуть. Для адаптации, как я заметила, нужно от двух - трех месяцев до полугода занятий. Когда человек в первый раз приходит на скалодром, он, хоть и по всем зацепкам, что-то пролезает. Если ты можешь ходить по лестнице, то ты 100% можешь лазать! В этом нет ничего трудного.

— Сколько людей обычно принимают участие в подобном проекте? Сложно ли контролировать группу?

— При запуске проекта, осенью 2020 года, к нам записались 43 студента, весной же после затишья собрались 36 участников. Связан такой приток с рекламной акцией нашего PR-отдела, развешивавшего афиши и публикации во многих группах "ВКонтакте". При темной погоде мы занимаемся на открытой местности на скале Барсук, в остальное время прекрасно тренируемся на скалодромах Самары. Посещают нас не только новички, решившие попробовать что-то необычное, но и опытные ребята из спелеоклуба, которые помогают с организацией и страховкой людей. Проходит все без происшествий и, надеюсь, продолжится в таком же духе.

— В октября-ноябре по плану вашего проекта обычно начинается большой скалолазный фестиваль. Что конкретно происходит на этом мероприятии? Сулят ли какие-либо ценные призы или памятные подарки участникам?

— Скалолазный фестиваль — это своеобразные неофициальные соревнования, организацией которых занимается скалодром "На пределе". Здесь нет каких-либо рангов и протоколов, поэтому все в довольно простой форме. Ваши друзья и единомышленники проходят квалификацию, стараются посетить как можно больше трасс, инструкторы контролируют процесс и постепенно повышают категории сложности. По полученным результатам составляется рейтинг, по которому в финал попадают шесть парней и шесть девушек. Для них уже подбирают индивидуальные задания, определяют по группам "новичок", "любитель" и "профессионал", и самые быстрые скалолазы получают ценные призы. Я, например, в прошлом году заняла первое место среди профессионалов и получила грамоту, медаль и сертификат на внушительную сумму в спортивный магазин, где приобрела снаряжение, скалолазную майку и зацепки (спортивный снаряд в виде искусственного созданного камня. - Прим. Волга Ньюс). Мы приглашаем всех новичков поучаствовать, потому что на таких мероприятиях всегда без исключения царит атмосфера дружелюбности и поддержки, ведь все собравшиеся намерены получить позитивные эмоции и обзавестись новыми знакомствами с интересными людьми.

— Что произойдет с набранной группой, если коронавирус заставит поменять планы?

— Если режим работы перейдет в дистанционный формат, мы, скорее всего, прекратим тренировки. Очень бы хотелось проводить занятия даже после рекомендаций по предостережению, но зависит все от официальных приказов. В связи с пандемией нам уже приходилось менять планы, поэтому больше не хотелось бы столкнуться с подобным.

— Помогают ли каким-то образом навыки скалолазания людям в повседневной жизни?

— Можно в шутку сказать о "профессиональном" закручивании лампочки в квартире, но лично сталкивалась с немного другой ситуацией: мне было нужно повесить занавески, но стремянки, конечно же, не оказалось, поэтому я брала табуретку, опиралась на косяк и благополучно добивалась желаемого.

— Зимой проходят официальные соревнования по скалолазанию. Расскажите мне и читателям подробнее о таких состязаниях.

— На событие приезжают спортсмены или просто любители, которые подходят к своим трассам, отдают собственную карточку судье и пытаются пролезть определенный этап. Никаких ограничений в попытках нет, но каждый раз фиксируется, поэтому лучше проходить за меньшее количество попыток. Фактом пролаза трассы является две руки на топе и фиксация на две - три секунды до тех пор, пока судья не скажет "топ". В финал также отбирается по шесть парней и шесть девушек, которым дают четыре минуты, обозначают старт, топ и зону (промежуточную контрольную точку. - Прим. Волга Ньюс). На церемонии награждения победителям вручают кубки и грамоты, возможны какие-либо особенные подарки от спонсоров, а остальным участникам дают утешительные призы в виде магнитиков, ручек и общих фотографий.

— Что из себя представляет спортивный туризм? Почему люди все чаще интересуются таким времяпрепровождением?

— Есть несколько определений спортивного туризма: первое включает в себя спелеотуризм, водный клуб, пеший и конный туризмы, второе — серьезный поход в горы или леса. Мне кажется, сейчас эта деятельность очень популяризируется из-за желания вести здоровый образ жизни и смены общего мировоззрения у молодежи.

— Как именно скалолазание изменило вашу жизнь?

— Я стала замечать за собой сильное желание научить других людей чему-то новому, поэтому два раза уже была инструктором у детей, начала больше заниматься физической активностью, чаще восхищаюсь природными красотами нашего мира. Если бы могла вернуться в прошлое, то ни в коем случае не переубеждала бы себя в выбранном пути. Я считаю, что любой должен хотя бы попробовать освоить наш спорт.