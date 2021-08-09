С катера на реке Волга пропали два пассажира

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В субботу, 7 августа, примерно в 1:00 в Самарской области в акватории реки Волга вблизи острова Быстренький с борта маломерного судна выпал пассажир, помощь попытался оказать второй пассажир лодки.