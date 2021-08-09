Леонид Каганов расскажет о чипировании и биохакинге

В Горький-центре 10 августа, в 19.30, пройдет встреча с писателем Леонидом Кагановым (16+). Речь пойдет о новых технологиях.

"Мы поговорим о новых технологиях, которые уже рядом. Сперва погрузимся в историю криптографии — математической науки, которая развивалась со времен первых шифров античных полководцев, потом привела к победе над Гитлером и возникновению первых компьютеров. Сегодня на ней держится вся наша финансово-экономическая цивилизация, а также ее неформальный авангард — криптовалюты, шифрованный интернет и многое другое, — говорит Леонид Каганов. — А затем нас ждет погружение в мир биохакинга — мы узнаем, как и зачем вживляют людям чипы (да, у меня вживлен чип с 2017 года), поговорим о перспективах связи тела и электроники и посмотрим на примеры фриков неформального авангарда чипирования".

Лекция "Фантастическая история криптографии: от военных шифров античных полководцев до криптовалют и вживленных чипов" пройдет в рамках Фестиваля фантастики.

Леонид Каганов (Москва) — писатель-фантаст, поэт, сценарист, телеведущий, по образованию программист и нейропсихолог. Автор книг: "Коммутация", "Харизма", "Эпос хищника", "Дай бог каждому", "Дефицит белка" и других.

Для посещения лекции необходима предварительная запись.