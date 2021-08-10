В Самарской области привито 58% взрослого населения

В Самарской области привито почти 58% от необходимого для коллективного иммунитета количества взрослого населения области. Такие цифры озвучены на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

За весь период в регион поставлено более 984 тысяч доз вакцин. Среди медицинских работников привиты почти 80%, работников сферы образования – более 66%, госслужащих – почти 73%. Меньше всего привитых среди представителей сферы услуг – 58,9%.

В Шенталинском, Исаклинском, Камышлинском, Хворостянском, Елховском районах уже привито необходимое число жителей для формирования коллективного иммунитета, однако это не значит, что поставки вакцины в эти районы прекратятся.

Сейчас доставка вакцины организуется по заявочному принципу согласно объемам поставок.