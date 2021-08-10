В Самарской области привито 58% взрослого населения

В Самарской области привито почти 58% от необходимого для коллективного иммунитета количества взрослого населения области. Такие цифры озвучены на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
За весь период в регион поставлено более 984 тысяч доз вакцин. Среди медицинских работников привиты почти 80%, работников сферы образования – более 66%, госслужащих – почти 73%. Меньше всего привитых среди представителей сферы услуг – 58,9%.
В Шенталинском, Исаклинском, Камышлинском, Хворостянском, Елховском районах уже привито необходимое число жителей для формирования коллективного иммунитета, однако это не значит, что поставки вакцины в эти районы прекратятся.
Сейчас доставка вакцины организуется по заявочному принципу согласно объемам поставок.
Последние комментарии
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.
((((
Очередная реклама вакцинации ((((