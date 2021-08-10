Хоккейная "Лада" произвела обмен с "Ак Барсом"

Хоккейный клуб "Лада" произвел обмен с "Ак Барсом". Нападающий Глеб Лачинов отправился в Тольятти, а нападающий Станислав Рангаев — в Казань.

Нападающий Лачинов — воспитанник тольяттинской школы хоккея, с 2015 года был в системе "Ак Барса". В сезоне 2020/21 набрал 15 (7+8) очков в 41 матче регулярного сезона МХЛ за "Ирбис", в 2 матчах плей-офф очков не заработал. В 9 матчах регулярного чемпионата ВХЛ за "Барс" отметился голевой передачей.