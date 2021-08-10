В Самарской области от коронавируса умерло 2,8 тыс. человек

В Самарской области на 10 августа зарегистрировано 2,8 тыс. смертей от коронавируса.

За последние сутки в регионе скончался 21 человек.

Всего в области заболело 80939 человек, 449 за последние сутки. Вылечились 72908 пациента, из них 10 августа - 201.