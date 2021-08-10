В Самарской области от коронавируса умерло 2,8 тыс. человек

В Самарской области на 10 августа зарегистрировано 2,8 тыс. смертей от коронавируса.
За последние сутки в регионе скончался 21 человек.
Всего в области заболело 80939 человек, 449 за последние сутки. Вылечились 72908 пациента, из них 10 августа - 201.
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ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.
((((
Очередная реклама вакцинации ((((