На Олимпиаде в Токио самарские спортсмены добавили в копилку сборной России четыре серебряные медали

В воскресенье, 8 августа, в Токио официально завершились XXXII летние Олимпийские игры. От Приволжского федерального округа в составе олимпийской сборной победили 18 спортсменов в таких видах спорта, как фехтование, спортивная и художественная гимнастика, стрельба, греко-римская борьба, плавание, волейбол, прыжки с шестом. Из 20 завоеванных медалей - три золотые, три бронзовые и 14 серебряных.
От Самарской области в состав сборной России было отобрано 13 спортсменов. Однако каратистка Анна Чернышева не была допущена к участию в Олимпиаде в связи с положительным тестом на COVID-19, сданным накануне старта соревнований.
В итоге 12 спортсменов Самарской области завоевали четыре серебряные медали. Впервые на одной Олимпиаде самарские фехтовальщики выиграли сразу три награды. Победителями вернулись на Самарскую землю шпажист Павел Сухов, выигравший серебро в командном турнире, рапиристы Кирилл Бородачев и Антон Бородачев, также ставшие серебряными призерами в командных соревнованиях.
Воспитанница и игрок гандбольного клуба "Лада" (г. Тольятти) Ольга Фомина в составе сборной России (Олимпийский комитет России) заняла 2 место в женском гандбольном турнире. Главным тренером гандбольной команды выступал наставник тольяттинской "Лады" Алексей Алексеев.
Гребец Александр Вязовкин, занявший в финале Олимпийских игр 5 место, в масштабе страны произвел настоящий фурор. С 1988 года отечественные гребцы не выходили в финалы Олимпиад в академической гребле (одиночка). Болела и переживала, без преувеличения, вся Россия, и, несмотря на 5-е место, Александр для всех болельщиков вернулся с игр победителем.
Не обошли самарских спортсменов стороной и намеки на допинг. За 10 дней до начала Олимпиады, 12 июля, Всемирное антидопинговое агентство временно отстранило от участия пловца Александра Кудашева. После поданной апелляции наш спортсмен принял участие в соревнованиях.
Арбитр, назначенный на дело, вынес решение о непредоставлении веских доказательств, которые могли бы установить факт совершения антидопингового нарушения. В итоге пловец Самарской области завершил выступление в ½ финала, заняв 12 место. И это тоже победа - самарская спортивная школа убедительно доказала: у нас "чистый" спорт с безупречной репутацией.
В Играх также участвовали Дарья Межецкая - дзюдо (4 место в командном миксте), Андрей Юдин - прыжки на батуте (6 место), Виолетта Храпина - фехтование (8 место в командном турнире по шпаге), Александр Лифанов - современное пятиборье (10 место). Екатерина Круглова (велоспорт - BMX) и Анастасия Лагина (ГК "Лада", гандбол) остались в резерве сборной.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!