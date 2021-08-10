На Олимпиаде в Токио самарские спортсмены добавили в копилку сборной России четыре серебряные медали

В воскресенье, 8 августа, в Токио официально завершились XXXII летние Олимпийские игры. От Приволжского федерального округа в составе олимпийской сборной победили 18 спортсменов в таких видах спорта, как фехтование, спортивная и художественная гимнастика, стрельба, греко-римская борьба, плавание, волейбол, прыжки с шестом. Из 20 завоеванных медалей - три золотые, три бронзовые и 14 серебряных.

От Самарской области в состав сборной России было отобрано 13 спортсменов. Однако каратистка Анна Чернышева не была допущена к участию в Олимпиаде в связи с положительным тестом на COVID-19, сданным накануне старта соревнований.

В итоге 12 спортсменов Самарской области завоевали четыре серебряные медали. Впервые на одной Олимпиаде самарские фехтовальщики выиграли сразу три награды. Победителями вернулись на Самарскую землю шпажист Павел Сухов, выигравший серебро в командном турнире, рапиристы Кирилл Бородачев и Антон Бородачев, также ставшие серебряными призерами в командных соревнованиях.

Воспитанница и игрок гандбольного клуба "Лада" (г. Тольятти) Ольга Фомина в составе сборной России (Олимпийский комитет России) заняла 2 место в женском гандбольном турнире. Главным тренером гандбольной команды выступал наставник тольяттинской "Лады" Алексей Алексеев.

Гребец Александр Вязовкин, занявший в финале Олимпийских игр 5 место, в масштабе страны произвел настоящий фурор. С 1988 года отечественные гребцы не выходили в финалы Олимпиад в академической гребле (одиночка). Болела и переживала, без преувеличения, вся Россия, и, несмотря на 5-е место, Александр для всех болельщиков вернулся с игр победителем.

Не обошли самарских спортсменов стороной и намеки на допинг. За 10 дней до начала Олимпиады, 12 июля, Всемирное антидопинговое агентство временно отстранило от участия пловца Александра Кудашева. После поданной апелляции наш спортсмен принял участие в соревнованиях.

Арбитр, назначенный на дело, вынес решение о непредоставлении веских доказательств, которые могли бы установить факт совершения антидопингового нарушения. В итоге пловец Самарской области завершил выступление в ½ финала, заняв 12 место. И это тоже победа - самарская спортивная школа убедительно доказала: у нас "чистый" спорт с безупречной репутацией.

В Играх также участвовали Дарья Межецкая - дзюдо (4 место в командном миксте), Андрей Юдин - прыжки на батуте (6 место), Виолетта Храпина - фехтование (8 место в командном турнире по шпаге), Александр Лифанов - современное пятиборье (10 место). Екатерина Круглова (велоспорт - BMX) и Анастасия Лагина (ГК "Лада", гандбол) остались в резерве сборной.