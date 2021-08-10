В регионе готовятся к празднованию 300-летия прокуратуры России

Во вторник, 10 августа, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание рабочей группы по подготовке к празднованию 300-летия российской прокуратуры.

К юбилею в области планируется открыть на фасаде одной из школ города Самары памятную доску в честь прокурора Куйбышевской области, первого заместителя Генпрокурора СССР, государственного советника юстиции 1-го класса, заслуженного юриста РСФСР Николая Баженова, а также организовать тематическую экспозицию в музее Алабина и фотовыставку на площади Славы, посвященную истории ведомства.

Помимо этого, обширный план мероприятий предполагает проведение олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций, организацию спортивных соревнований, акцию по высадке деревьев.

"Празднование этой знаковой даты должно пройти в регионе на высоком уровне. У нас очень тесное, буквально рука об руку, взаимодействие с прокуратурой Самарской области. Органы прокуратуры многое нам подсказывают, их активная позиция помогает органам исполнительной власти избегать ошибок в решениях и действиях", - подчеркнул председатель областного правительства.