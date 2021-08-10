В регионе готовятся к празднованию 300-летия прокуратуры России

Во вторник, 10 августа, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание рабочей группы по подготовке к празднованию 300-летия российской прокуратуры.
К юбилею в области планируется открыть на фасаде одной из школ города Самары памятную доску в честь прокурора Куйбышевской области, первого заместителя Генпрокурора СССР, государственного советника юстиции 1-го класса, заслуженного юриста РСФСР Николая Баженова, а также организовать тематическую экспозицию в музее Алабина и фотовыставку на площади Славы, посвященную истории ведомства.
Помимо этого, обширный план мероприятий предполагает проведение олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций, организацию спортивных соревнований, акцию по высадке деревьев.
"Празднование этой знаковой даты должно пройти в регионе на высоком уровне. У нас очень тесное, буквально рука об руку, взаимодействие с прокуратурой Самарской области. Органы прокуратуры многое нам подсказывают, их активная позиция помогает органам исполнительной власти избегать ошибок в решениях и действиях", - подчеркнул председатель областного правительства.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.