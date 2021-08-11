В Самаре пройдет встреча с переводчиком Никитой Красниковым

В четверг, 12 августа, в 18:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдет онлайн-встреча на тему "Тонкости перевода: интервью с переводчиком книг Ирвина Уэлша и Уильяма Гибсона" (18+).

На связи с читателями будет переводчик Никита Красников. Он перевел "Распознавание образов" Уильяма Гибсона, "Пигмей" Чака Паланика, "Альковные секреты шеф-поваров" Ирвина Уэлша, "Что на заре правда" Эрнста Хэмингуэя и другие книги.

Во время прямой трансляции переводчик расскажет об особенностях и нюансах профессии. Послушать интервью можно будет на ютьюб-канале СОУНБ, а также на портале Культура РФ.