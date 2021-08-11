В Тольятти полицейские нашли пропавшую девочку

В Тольятти полицейские нашли пропавшую 8 августа 13-летнюю девочку, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Ребенок ушел из дома и не вернулся. Описание девочки было направлено всем патрульным экипажам полиции и сотрудникам оперативных служб, а также сотрудникам Росгвардии.

Полицейские обследовали чердаки и подвалы жилого сектора, крупные торговые центры, развлекательные заведения города. Были опрошены ее родственники, друзья, одноклассники.

Ориентировка на пропавшего была размещена в средствах массовой информации, в социальных сетях.

В результате организованных поисковых мероприятий несовершеннолетняя была найдена. По данным полицейских, преступным посягательствам она не подвергался.

По факту произошедшего сотрудники полиции проводят проверку.