Хоккейная "Лада" победила "Барс"

Во вторник, 10 августа, ХК "Лада" одержал победу над казанским "Барсом" - 2:1.
Гости вышли вперед после броска Данила Климова (0:1). Тольяттинцы в концовке второго периода отыгрались (Михаил Мокин), а в третьем Артем Томилин забросил победную шайбу — 2:1.
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