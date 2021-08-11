Анастасия Павлюченкова с победы стартовала на турнире в Монреале

Первая ракетка России, воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Монреале, пишет championat.com.

В матче первого круга Павлюченкова в двух сетах обыграла представительницу Франции Каролин Гарсию со счетом 6:4, 6:4. Встреча продлилась 1 час 30 минут. Павлюченкова 4 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету Гарсии — 4 эйса, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

В следующем раунде Павлюченкова сразится с американкой Джессикой Пегулой.