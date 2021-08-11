В Тольятти в ДТП попала "скорая", пострадали два медика

В среду, 11 августа, в Тольятти произошло столкновение трех автомобилей, в числе которых "скорая помощь", сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В настоящий момент известно о двух пострадавших сотрудниках "скорой помощи".
Обстоятельства ДТП уточняются, на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. По факту ДТП будет проведена проверка и принято процессуальное решение.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!