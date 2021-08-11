Количество пострадавших в ДТП со "скорой" увеличилось до трех

Правоохранители рассказали подробности ДТП со "скорой" в Тольятти, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Напомним, авария произошла утром 11 августа.
В 8:15 на пересечении улиц К.Маркса и Горького 61-летний водитель "Газели" скорой помощи столкнулся с Mitsubishi Lancer. После этого "Газель" перевернулась. Затем Mitsubishi столкнулся с Datsun on-DO.
В ДТП пострадали водитель и два пассажира "скорой".
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!