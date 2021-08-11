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ДТП Происшествия

Количество пострадавших в ДТП со "скорой" увеличилось до трех

ТОЛЬЯТТИ. 11 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Правоохранители рассказали подробности ДТП со "скорой" в Тольятти, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, авария произошла утром 11 августа.

В 8:15 на пересечении улиц К.Маркса и Горького 61-летний водитель "Газели" скорой помощи столкнулся с Mitsubishi Lancer. После этого "Газель" перевернулась. Затем Mitsubishi столкнулся с Datsun on-DO.

В ДТП пострадали водитель и два пассажира "скорой".

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