Количество пострадавших в ДТП со "скорой" увеличилось до трех

Правоохранители рассказали подробности ДТП со "скорой" в Тольятти, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, авария произошла утром 11 августа.

В 8:15 на пересечении улиц К.Маркса и Горького 61-летний водитель "Газели" скорой помощи столкнулся с Mitsubishi Lancer. После этого "Газель" перевернулась. Затем Mitsubishi столкнулся с Datsun on-DO.

В ДТП пострадали водитель и два пассажира "скорой".