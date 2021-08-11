Самарские полицейские спасли женщину, которой стало плохо в аэропорту

В аэропорту Самары сотрудник линейного отдела полиции ЛУ МВД России на транспорте младший сержант полиции Олег Бондарь помог женщине, которой стало плохо. Об этом сообщает МВД РФ.

Правоохранитель увидел, что пассажирка потеряла сознание, у нее не было пульса и дыхания. Патрульный сообщил о происшествии в медслужбу аэровокзала и вызвал старшего смены лейтенанта полиции Владимира Сальникова. Правоохранители вместе с добровольным помощником провели сердечно-легочную реанимацию. Вскоре женщина стала дышать, появилось сердцебиение. Когда состояние женщины стабилизировалось, полицейские и врачи доставили ее в больницу.

Как установили медики, 72-летняя жительница Хабаровского края пережила клиническую смерть. После курса терапии женщина отправилась домой, а позже поблагодарила своих спасителей.