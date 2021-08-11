В Самарской области пересчитали размер субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг

В среду, 11 августа, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание правительства. В обсуждении участвовали руководители министерств и ведомств региона, главы муниципалитетов, представители надзорных органов.

На совещании утвердили новый региональный стандарт расчета стоимости жилищно-коммунальных услуг, дифференцированного по муниципальным образованиям. Региональные стандарты устанавливаются для предоставления гражданам социальной поддержки - субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Если расходы на оплату жилья и коммунальных услуг превышают максимально допустимую долю расходов на эти цели в совокупном доходе семьи, гражданам предоставят субсидию.

Раньше действовал стандарт, утвержденный в феврале 2021 года. В связи с изменением с 1 июля тарифов на ЖКУ (в пределах не более 3,6%) областной департамент ценового и тарифного регулирования пересчитал региональный стандарт в соответствии с предложениями муниципальных образований. Напомним, стоимость услуг по обращению с ТКО и размер взноса на капремонт не изменились.

Утверждение регионального стандарта позволит провести выверку списков льготополучателей и гарантировать предоставление социальной поддержки тем, кто в ней нуждается. Виктор Кудряшов напомнил, что сейчас получателями субсидии на оплату жилья является около 36 тыс. семей, а в областном бюджете на эти цели предусмотрено более миллиарда рублей.

В соответствии с утвержденным правительством региона стандартом, его величина для жителей Самары (для собственников жилых помещений, которые обязаны вносить взносы на капремонт) составит 2737 руб. (для семьи из трех человек), 3010 руб. для семьи из двух человек и 4016 руб. - для одиноко проживающих. Для жителей Тольятти аналогичные нормативы будут составлять 2310, 2564 и 3506 руб., соответственно.

Во время заседания правительство региона решило предоставить бюджетные кредиты трем муниципалитетам - Октябрьску, Камышлинскому и Сергиевскому районам.

Октябрьск получит два кредита: для рефинансирования долгов города перед областным бюджетом (более 3,5 млн руб.) и на реализацию инвестиционного проекта "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года". Сумма кредитов - 4,8 млн рублей.

Камышлинскому району одобрили бюджетный кредит 3,4 млн руб. на обслуживание муниципального долга.

Сергиевский район получит 14,9 млн рублей. На эти средства планируется организовать переселение людей из аварийного жилья, капитально отремонтировать районный Дом культуры "Дружба", детский сад "Аленушка", подготовить и оборудовать на базе школ района современные образовательные центры "Точка роста".

В заключение Виктор Кудряшов поручил министру управления финансами Андрею Прямилову проанализировать, как идет поступление доходов в бюджеты муниципалитетов за первое полугодие, и выяснить причины изменений по сравнению с 2020 г., поскольку в отдельных районах и городах отмечается существенный рост, в других - значительное падение доходов.



