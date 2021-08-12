Анастасия Павлюченкова завершила выступление на турнире в Канаде

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Воспитанница самарской школу тенниса Анастасия Павлюченкова завершила участие в турнире в Монреале. Во втором круге россиянка уступила представительнице США Джессике Пегуле со счетом 6:1, 3:6, 2:6, пишет "Чемпионат.ком".