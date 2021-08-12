В Самаре на ул. Агибалова до 22 августа ограничено движение транспорта

В Самаре с 00:00 12 августа до 05:00 22 августа по ул. Агибалова на участке от ул. Красноармейской до ул. Рабочей будет временно ограничено движение транспорта из-за ремонта на теплотрассе.

Троллейбусные маршруты будут ходить по временной схеме:

— №№ 4, 12, 15, 17, 20 — проследуют по укороченному маршруту до остановочного пункта "Губернский рынок" по ул. Агибалова, ул. Ульяновской, ул. Буянова,

ул. Маяковского, ул. Коммунистической, далее по своему маршруту;

— №№ 6, 16 в направлении площади Революции проследуют по ул. Агибалова, ул. Ульяновской, ул. Самарской, ул. Некрасовской, далее по своему маршруту. В обратном направлении по своему маршруту.

Автобусные маршруты:

— №№ 1, 4, 5д, 13, 22, 67, 99, 168, 172, 205, 295 в направлении железнодорожного вокзала проследуют по улицам: Агибалова, Вилоновская, Арцыбушевская, Красноармейская, Агибалова, в обратном направлении по своему маршруту;

— № 50 проследует по улицам Вилоновская, Арцыбушевская, Красноармейская, Агибалова, в обратном направлении по своему маршруту;

— № 266 проследует по улицам Красноармейская, Агибалова, в обратном направлении по своему маршруту.