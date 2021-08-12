В Жигулевске на пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина

Во вторник, 10 августа, в Жигулевске около 8:30 на ул. Гоголя, 2 произошел пожар в многоквартирном доме, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

На месте горели домашние вещи в комнате на 5 этаже. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности "1 БИС". Из дома было эвакуировано 15 человек.

При разведке задымленного помещения огнеборцы обнаружили 60-летнего мужчину без признаков жизни.

В 8:47 пожар был полностью ликвидирован. В тушении пожара участвовали 12 человек личного состава и пять единиц техники.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.