Дарья Касаткина проиграла во втором круге турнира в Монреале

24-летняя тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина уступила представительнице Туниса Онс Жабер во втором круге турнира WTA 1000 в Монреале — 6:2, 3:6, 4:6.

Продолжительность встречи составила 2 часа 8 минут, сообщает championat.com.

Жабер совершила пять подач навылет, в то время как Касаткина — ни одной. По двойным ошибкам впереди россиянка — 6-1, а по реализованным брейк-пойнтам преимущество у спортсменки из Туниса — 63% (5 из 8) против 28% (5 из 18).