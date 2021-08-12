Жительница Тольятти хотела купить собаку, но нарвалась на мошенника

В Тольятти возбудили уголовное дело по факту интернет-мошенничества, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

29-летняя женщина нашла в интернете объявление о продаже померанского шпица от профессионального заводчика. Продавец обещал доставить покупательнице щенка после полной предоплаты. В итоге потерпевшая перевела 77,6 тыс. рублей. После этого "продавец" перестал выходить на связь.

ГУ МВД России по Самарской области просит жителей региона быть внимательными при общении с неизвестными в социальных сетях.