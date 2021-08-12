В Самаре возбудили уголовное дело из-за продажи медали "За оборону Москвы"

В Самаре возбудили уголовное дело по факту сбыта государственной награды. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в июле 2021 г. через интернет была продана медаль "За оборону Москвы", являющаяся государственной наградой СССР и запрещенная к свободному обороту на территории России.

Расследование уголовного дела контролирует прокуратура Промышленного района.