В Самаре погиб годовалый ребенок, которого оставили одного на четыре дня

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней местной жительницы по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ "убийство малолетнего лица), сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

12 августа в квартире микрорайона Крутые Ключи было обнаружено тело ребенка 2020 года рождения.

По версии следствия, 9 августа подозреваемая оставила своих детей 2018 и 2020 годов рождения без присмотра, зафиксировав младшего сына спящим в детском кресле без движения. Дети находились дома одни в течение четырех суток.

На место происшествия для координации работы следователей и криминалистов выехал руководитель СУ СК РФ по Самарской области Марат Галиханов. В связи с произошедшим организована прокурорская проверка.

Подозреваемая задержана, в ближайшее время в отношении нее будет избрана мера пресечения.