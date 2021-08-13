В Самаре погиб годовалый ребенок, которого оставили одного на четыре дня

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней местной жительницы по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ "убийство малолетнего лица), сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
12 августа в квартире микрорайона Крутые Ключи было обнаружено тело ребенка 2020 года рождения.
По версии следствия, 9 августа подозреваемая оставила своих детей 2018 и 2020 годов рождения без присмотра, зафиксировав младшего сына спящим в детском кресле без движения. Дети находились дома одни в течение четырех суток.
На место происшествия для координации работы следователей и криминалистов выехал руководитель СУ СК РФ по Самарской области Марат Галиханов. В связи с произошедшим организована прокурорская проверка.
Подозреваемая задержана, в ближайшее время в отношении нее будет избрана мера пресечения.
Последние комментарии
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?
Как можно рассылать ориентировку на человека (Рясков) с написанием о нём, что он тяжкий преступник. Когда ещё ничего не известно. Как легко у нас вешают ярлыки на всё и вся. В данной ситуации его можно легко подставить под всё, учитывая их с Катей не простые отношения. Всё на него повесить и сложить ручки. Мало ли кто мог Катю ненавидеть, и есть за что, т.к. она судя по тексту была не простой женщиной, и родственники отравленного мужа тоже не были в восторге от неё. И как написано, взятку она крупную давала за её освобождение. Не всё здесь просто. И нельзя не зная всех подробностей просто так основываясь на чьих-то словах объявить Ряскова преступником. За это тоже наказать можно, подав заявление о защите чести и достоинства гражданина.