Продлен срок подачи заявок на ежегодный региональный конкурс компаний "Достояние губернии - 2021"

Организаторы конкурса компаний "Достояние губернии - 2021" ("Самарское областное вещательное агентство" и Общественная палата Самарской области) приняли решение о продлении срока подачи заявок до 25 августа.
Это позволит большему количеству компаний 63 региона заявить о себе в этот непростой, пандемийный год. Участие в конкурсе бесплатное. Каждый победитель получает диплом и памятную статуэтку конкурса, а также право в течение 3 лет использовать статус "Достояние губернии" (в форме фирменного логотипа) в рекламно-информационных целях.
Один участник может подать заявку в 3 из 11 номинаций:
- "Промышленность";
- "Агропромышленный комплекс";
- "Предпринимательство. Малый и средний бизнес";
- "Здоровье и красота";
- "Торговая марка в категории "Товары народного потребления";
- "Гостеприимная губерния";
- "Бренд региона";
- "Региональное предпринимательство";
- "Наука и технологии будущего";
- "Регион спорта";
- "Милосердие и доброта".
Четыре последние номинации новые — введены именно в этом году. Как отмечают организаторы, сделано это в связи с многочисленными просьбами участников и актуальностью этих направлений в 2021-м.
Напомним, региональный конкурс компаний "Достояние губернии" проходит при поддержке правительства Самарской области в юбилейный, пятый раз. Принять участие в конкурсе могут компании, которые трудятся на территории губернии не менее 3 лет, имеют безупречную репутацию, демонстрируют высокие показатели и динамичное развитие.
Заявку на конкурс можно подать в печатном или в электронном виде. Подробная информация и положение — на странице конкурса на сайте организаторов (sova.info). Победителей определяет экспертный совет. В него входят представители администрации губернатора Самарской области, Общественной палаты, Минэкономразвития и других профильных ведомств, Торгово-промышленной палаты, "Самарского областного вещательного агентства". Итоги будут объявлены осенью.
Последние комментарии
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Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
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