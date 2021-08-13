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Экономика и бизнес

Продлен срок подачи заявок на ежегодный региональный конкурс компаний "Достояние губернии - 2021"

САМАРА. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Организаторы конкурса компаний "Достояние губернии - 2021" ("Самарское областное вещательное агентство" и Общественная палата Самарской области) приняли решение о продлении срока подачи заявок до 25 августа.

Фото: предоставлено медиахолдингом "СОВА"

Это позволит большему количеству компаний 63 региона заявить о себе в этот непростой, пандемийный год. Участие в конкурсе бесплатное. Каждый победитель получает диплом и памятную статуэтку конкурса, а также право в течение 3 лет использовать статус "Достояние губернии" (в форме фирменного логотипа) в рекламно-информационных целях.

Один участник может подать заявку в 3 из 11 номинаций:

  • "Промышленность";
  • "Агропромышленный комплекс";
  • "Предпринимательство. Малый и средний бизнес";
  • "Здоровье и красота";
  • "Торговая марка в категории "Товары народного потребления";
  • "Гостеприимная губерния";
  • "Бренд региона";
  • "Региональное предпринимательство";
  • "Наука и технологии будущего";
  • "Регион спорта";
  • "Милосердие и доброта".

Четыре последние номинации новые — введены именно в этом году. Как отмечают организаторы, сделано это в связи с многочисленными просьбами участников и актуальностью этих направлений в 2021-м.

Напомним, региональный конкурс компаний "Достояние губернии" проходит при поддержке правительства Самарской области в юбилейный, пятый раз. Принять участие в конкурсе могут компании, которые трудятся на территории губернии не менее 3 лет, имеют безупречную репутацию, демонстрируют высокие показатели и динамичное развитие.

Заявку на конкурс можно подать в печатном или в электронном виде. Подробная информация и положение — на странице конкурса на сайте организаторов (sova.info). Победителей определяет экспертный совет. В него входят представители администрации губернатора Самарской области, Общественной палаты, Минэкономразвития и других профильных ведомств, Торгово-промышленной палаты, "Самарского областного вещательного агентства". Итоги будут объявлены осенью.

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