В Самарской области за сутки от коронавируса умерло 20 человек

Количество зарегистрированных смертей за сутки от коронавируса в Самарской области составило 20 человек, сообщает сайт стопкоронавирус. рф.
Заболевание выявлено у 444 пациентов, 207 человек выздоровело в период с 12 на 13 августа.
С начала пандемии в регионе выявлено 82288 заболевших, 73513 человек выздоровели, 2859 жителей скончались.
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ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.
((((
Очередная реклама вакцинации ((((