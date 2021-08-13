В Самарской области за сутки от коронавируса умерло 20 человек

Количество зарегистрированных смертей за сутки от коронавируса в Самарской области составило 20 человек, сообщает сайт стопкоронавирус. рф.

Заболевание выявлено у 444 пациентов, 207 человек выздоровело в период с 12 на 13 августа.

С начала пандемии в регионе выявлено 82288 заболевших, 73513 человек выздоровели, 2859 жителей скончались.