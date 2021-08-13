Хоккейная "Лада" заявила 24 игрока

В ВХЛ стартовала заявка хоккейных клубов для участия в ВХЛ — Кубке Шелкового пути сезона 2021/22, сообщает пресс-служба тольяттинского хоккейного клуба.
В числе первых клубов согласно утвержденному графику заявку подала тольяттинская "Лада".
Вратари: Глеб Носов, Александр Трушков.
Защитники: Никита Бобряшов, Тимур Булатов, Даниил Валиуллов, Иван Воробьев, Роман Дубинин, Александр Евсеенков, Юрий Козловский, Игорь Усманов.
Нападающие: Станислав Альшевский, Ярослав Альшевский, Артем Артемов, Андрей Белозеров, Николай Владимиров, Максим Денежкин, Михаил Мокин, Михаил Назаров, Антон Первов, Иван Романов, Никита Свинцицкий, Артем Томилин, Илья Чабан, Сергей Чередниченко.
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