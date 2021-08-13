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Музеи и выставки Культура

В Музее им. Алабина откроется выставка, посвященная древним промыслам

САМАРА. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В музее им. Алабина 20 августа откроется выставка "Волжские промыслы" (6+). Она познакомит с занятиями древних жителей Поволжья.

На выставке можно будет увидеть сети, вентери, остроги, ловушки из ивовых прутьев рыболовов. В Волге всегда водилось много ценной промысловой рыбы: лосось, семга, севрюга, стерлядь, осетр. В реках и озерах ловили щук, сомов, окуней. Чучела некоторых рыб дополнят тематический блок.

Из орудий охотников выставят капканы, ружье, охотничий пояс. Блок по охоте украсят рога, шкуры и чучела животных. В лесах Самарского края водились зайцы, лисицы, белки, горностаи, лоси, в некоторых районах — медведи. Из птиц охотничьими трофеями были рябчики, тетерева, глухари, дрофы. Клетки и сеть для ловли птиц можно увидеть на выставке.

Не забыли и о бортничестве. Можно будет рассмотреть в разрезе улей из Самарского аграрного государственного университета, а также инвентарь пчеловодов и макет, показывающий, как в прошлом содержали ульи на дереве.

На выставке будет детский уголок с познавательными играми. В день открытия в 16:00 покажут спектакль по мотивам фольклорных пьес о Петрушке.

На открытие вход бесплатный.

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