В субботу, 14 августа, в регионе подтверждено 442 случая новой коронавирусной инфекции, сообщает региональный оперштаб.
Из них 190 случаев приходится на Самару, 62 зафиксировано в Тольятти, 17 - в Сызрани, по 16 - в Кинеле и Сергиевском районе.
14 случаев зарегистрировано в Кинель-Черкасском районе, по 12 - в Чапаевске и Волжском районе, 10 человек заразились в Красноярском районе, по 9 случаев - в Новокуйбышевске и Нефтегорском районе.
— 8 в Богатовском районе
— 7 в Большечерниговском районе
— 6 в г. Отрадный
— 5 в Большеглушицком районе
— 5 в Пестравском районе
— 4 в г. Жигулевск
— 4 в Алексеевском районе
— 4 в Борском районе
— 4 в Кинельском районе
— 4 в Приволжском районе
— 4 в Ставропольском районе
— 3 в г. Октябрьск
— 3 в Хворостянском районе
— 2 в г. Похвистнево
— 2 в Елховском районе
— 2 в Исаклинском районе
— 2 в Кошкинском районе
— 2 в Камышлинском районе
— 1 в Безенчукском районе
— 1 в Похвистневском районе
— 1 в Челно-Вершинском районе
— 1 в Шенталинском районе
412 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 30 человек — при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 82730 случаев коронавируса.
Скончались за сутки 20 человек (всего 2879 человек (нарастающим итогом), в том числе женщины 64, 71, 86 лет, мужчины 45, 51 года; женщины 28, 43, 61 года, мужчина 39 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы; мужчины 67, 73, 74, 81 года, женщины 42, 60, 71, 82, 82, 86 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; женщина 68 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области — 90,17, по стране — 116,22.
Коэффициент летальности в области — 3,48, в стране — 2,58.
Последние комментарии
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.
((((
Очередная реклама вакцинации ((((