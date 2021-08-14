В субботу, 14 августа, в регионе подтверждено 442 случая новой коронавирусной инфекции, сообщает региональный оперштаб.

Из них 190 случаев приходится на Самару, 62 зафиксировано в Тольятти, 17 - в Сызрани, по 16 - в Кинеле и Сергиевском районе.

14 случаев зарегистрировано в Кинель-Черкасском районе, по 12 - в Чапаевске и Волжском районе, 10 человек заразились в Красноярском районе, по 9 случаев - в Новокуйбышевске и Нефтегорском районе.

— 8 в Богатовском районе

— 7 в Большечерниговском районе

— 6 в г. Отрадный

— 5 в Большеглушицком районе

— 5 в Пестравском районе

— 4 в г. Жигулевск

— 4 в Алексеевском районе

— 4 в Борском районе

— 4 в Кинельском районе

— 4 в Приволжском районе

— 4 в Ставропольском районе

— 3 в г. Октябрьск

— 3 в Хворостянском районе

— 2 в г. Похвистнево

— 2 в Елховском районе

— 2 в Исаклинском районе

— 2 в Кошкинском районе

— 2 в Камышлинском районе

— 1 в Безенчукском районе

— 1 в Похвистневском районе

— 1 в Челно-Вершинском районе

— 1 в Шенталинском районе

412 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 30 человек — при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 82730 случаев коронавируса.



Скончались за сутки 20 человек (всего 2879 человек (нарастающим итогом), в том числе женщины 64, 71, 86 лет, мужчины 45, 51 года; женщины 28, 43, 61 года, мужчина 39 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы; мужчины 67, 73, 74, 81 года, женщины 42, 60, 71, 82, 82, 86 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; женщина 68 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области — 90,17, по стране — 116,22.

Коэффициент летальности в области — 3,48, в стране — 2,58.