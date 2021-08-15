Дом на Садовой, 228 сносить не будут

Власти Самары скорректировали планы по сносу дома по адресу: Садовая, 228, литера "а". Об этом сообщила глава города Елена Лапушкина, опубликовав заявление на своей странице в Instagram.
"Дом по улице Садовой, 228, литера А не будет снесен! Кроме того, уже в понедельник будет создана межведомственная комиссия, которая в ближайшее время адресно обследует все дома, рискующие попасть в аналогичную ситуацию. В состав комиссии войдут представители Управления госохраны культурного наследия, Администрации города, органов прокуратуры, ВООПИК. По каждому дому будут выработаны конкретные решения", — отметила глава Самары.
Отметим, что дом на Садовой, 228 был построен в начале XX века и принадлежал мещанам Сафоновым. Отличительной особенностью фасадов здания является самобытная деревянная резьба.
В ситуацию вмешался и глава региона Дмитрий Азаров. К нему обратилась за помощью председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников культуры и истории (ВООПИК) Нина Казачкова. В ближайшее время профильные ведомства вернутся к обсуждению дальнейшей судьбы этого и других таких же домов.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас