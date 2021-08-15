Дом на Садовой, 228 сносить не будут

Власти Самары скорректировали планы по сносу дома по адресу: Садовая, 228, литера "а". Об этом сообщила глава города Елена Лапушкина, опубликовав заявление на своей странице в Instagram.

"Дом по улице Садовой, 228, литера А не будет снесен! Кроме того, уже в понедельник будет создана межведомственная комиссия, которая в ближайшее время адресно обследует все дома, рискующие попасть в аналогичную ситуацию. В состав комиссии войдут представители Управления госохраны культурного наследия, Администрации города, органов прокуратуры, ВООПИК. По каждому дому будут выработаны конкретные решения", — отметила глава Самары.

Отметим, что дом на Садовой, 228 был построен в начале XX века и принадлежал мещанам Сафоновым. Отличительной особенностью фасадов здания является самобытная деревянная резьба.

В ситуацию вмешался и глава региона Дмитрий Азаров. К нему обратилась за помощью председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников культуры и истории (ВООПИК) Нина Казачкова. В ближайшее время профильные ведомства вернутся к обсуждению дальнейшей судьбы этого и других таких же домов.