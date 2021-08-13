Единственный в Самаре деревянный дом в стиле ампир сохранят

В пятницу, 13 августа, глава Самары Елена Лапушкина рассказала, что дом самарской мещанки А. П. Сафоновой на ул. Садовой, 228 все же не будут сносить.
Единственный в городе деревянный дом в стиле ампир сохранят.
Напомним, в 2012–2013 гг. здание признали аварийным и подлежащим сносу. Также в результате могли пострадать соседние дома № 226 и 230, которые уже документально защищенных от сноса.
При этом Елена Лапушкина заявила, что по вопросам других домов проведут адресную работу и создадут рабочие группы с представителями администрации, прокуратуры, ВООПИиК и общественности, а также сотрудники ДУИ. По каждому проблемному дому будут принимать решение на месте.
Последние комментарии
Неужто дождались? Вопрос еще кто будет проводить работы.
Сказывается плохая работа Госоргана охраны памятников. Ну и надо плотнее работать не с местной прокуратурой а с Генеральной. Контроль есть контроль а вообще все печально.
Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.
Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.
Опять какая то Легенда? Мало известных фирм? Длящаяся работа на объекте напрягает((