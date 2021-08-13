Единственный в Самаре деревянный дом в стиле ампир сохранят

В пятницу, 13 августа, глава Самары Елена Лапушкина рассказала, что дом самарской мещанки А. П. Сафоновой на ул. Садовой, 228 все же не будут сносить.

Единственный в городе деревянный дом в стиле ампир сохранят.

Напомним, в 2012–2013 гг. здание признали аварийным и подлежащим сносу. Также в результате могли пострадать соседние дома № 226 и 230, которые уже документально защищенных от сноса.

При этом Елена Лапушкина заявила, что по вопросам других домов проведут адресную работу и создадут рабочие группы с представителями администрации, прокуратуры, ВООПИиК и общественности, а также сотрудники ДУИ. По каждому проблемному дому будут принимать решение на месте.