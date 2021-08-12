"Это край", - Виталий Стадников о намерении снести Дом Сафоновой в Самаре

Дом самарской мещанки Сафоновой А. П., расположенный на ул. Садовой, 228 в Самаре, планируют снести в ближайшие дни. Сейчас это единственный в городе деревянный дом в стиле ампир.

При сносе пострадают соседние ОКН

Информацию о сносе подтвердили сразу несколько источников: градозащитники, руководитель областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Нина Казачкова и общественный советник губернатора Самарской области, доцент высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ, аттестованный архитектор-реставратор Виталий Стадников.

"Это край, — прокомментировал ситуацию Виталий Стадников в эфире "Эхо Москвы". — Сносы в городе сейчас начались десятками. Например, на прошлой неделе был варварски снесен очередным застройщиком ценный градоформирующий объект — дом на ул. Маяковского, 78. Он был в великолепном состоянии, с замечательной резьбой".

Чтобы не допустить очередного сноса, с 12 августа градозащитники организуют у здания на ул. Садовой, 228 круглосуточную охрану. Другого варианта, по словам урбаниста, сохранить здание нет.

Нина Казачкова сообщила "Волга Ньюс", что пост охраны уже организован. Кроме того, по ее словам, в пятницу, 13 августа, состоится заседание, на котором представители прокуратуры, администрации Самары, департамента управления имуществом, чиновники регионального минстроя обсудят ситуацию.

"Это объект, представляющий ценность, единственный деревянный дом в стиле ампир. Сносить его мы не можем, — рассказала руководитель областного ВООПИиК. — Возможно, в 2012–2013 гг., когда дом был признан аварийным, а понятие "историческое поселение" отсутствовало, в городе была другая политика, объект был не интересен. Но сохранить его необходимо. На совещании должны решить, какой механизм сохранения будет разработан. Пока неизвестно, какое будет принято решение. Надеемся, что правильное".

По словам градозащитников, документация на снос объекта выполнена без учета наличия соседствующих объектов культурного наследия. Речь идет о домах №№ 226 и 230. Таким образом, если экскаватор затронет дом № 228, пострадают и два других, документально защищенных от сноса. По крайней мере, на данный момент.

"Там все сложится к черту. Нет никаких гарантий, что соседние здания не пострадают. В проекте нет раздела, согласно которому процедуру можно выполнить безболезненно", — продолжает Виталий Стадников.

Список ЦГФО — формальный?

Ориентировочная дата постройки Дома Сафоновой — 1900–1910 годы. В мае 2020 года здание попало в список ценных градоформирующих объектов (ЦГФО), составляющих облик исторического поселения. Список был сформирован более года назад, однако до сих пор не утвержден.

За включение дома по ул. Садовой, 228 лит. А в перечень ЦГФО, рекомендуемых к включению в предмет охраны исторического поселения в апреле 2020 г., проголосовало восемь из девяти участников согласительной комиссии: Виталий Стадников, Виталий Самогоров (член Союза архитекторов (СА) России, кандидат архитектуры, зав. кафедрой "Архитектура" АСА, профессор), Игорь Галахов (член СА России, аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы), Иван Стафеев (ныне — руководитель УГООКН Самарской области), Олег Казаков (советник министра строительства региона), Ирина Фишман (член совета регионального отделения ВООПИиК, ведущий архитектор "Творческой мастерской ТМ"), Татьяна Соколова (член СА России, аттестованный архитектор-реставратор, эксперт по проведению государственной экспертизы проектной документации), Татьяна Вавилонская (заведующая кафедрой РиРАН, профессор).

В мае 2021 г. появилась информация, что регламенты для исторического поселения в Самаре будут утверждены до 1 июня 2022 года. До этого времени объекты из списка никакой юридической защиты не имеют. Следовательно, могут быть снесенными.

По мнению экспертов, единственный выход остановить нынешнюю ситуацию — изменить постановление о сносе на постановление о реконструкции.

"Сейчас от ВООПИК направлено письмо в УГООКН на имя Ивана Стафеева о признании данного объекта обладающим признаками объекта культурного наследия, — рассказала Нина Казачкова. — В течение 90 дней его будут рассматривать, а затем либо откажут во включении объекта в ОКН, либо сообщат о переходе в статус выявленных объектов культурного наследия. На время рассмотрения документа "заморозки" нет. Поэтому сейчас и организована круглосуточная охрана".

По мнению Виталия Стадникова, несогласованность структур может оставить город без такого понятия как "историческое поселение".

"Прокуратура, как я понимаю, обратилась в суд с предписанием снести здания, признанные аварийными. Решение суда уже вынесено. Но проблема в том, что список аварийных зданий исчисляется не десятками, и многие из них входят в перечень ЦГФО. Сегодняшняя ситуация — не предел. Могут быть новые предписания и новые сносы. Это нужно остановить, это самарская история. Надеемся, что сейчас это будет отработано, но так надо делать по отношению ко всем ЦГФО", — убежден спикер.

"Эта проблема — системная: в городе много деревянного, каменного, полукаменного зодчества, представляющего ценность, но включенного в программу по расселению аварийного жилья. По многим объектам уже есть решения суда о сносе. Чтобы защитить ЦГФО, нужно добиться отмены решений. Понятно, что это тяжелейшая работа, и потом этими домами нужно будет заниматься, вкладывать средства. Но сейчас самое важное — сохранить", — заключила Нина Казачкова.