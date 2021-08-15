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Здравоохранение Общество

Стали известны новые данные по больным COVID-19 в Самарской области

САМАРА. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 15 августа, в регионе подтверждено 447 случаев новой коронавирусной инфекции. Восемнадцать человек не справились с инфекцией и скончались, выздоровело за сутки 198 человек.

Из них традиционно больше всего заразилось людей в областной столице - 148 человек, в Тольятти - 71 человек. 37 случаев зарегистрировано в Сызрани, 32 в Новокуйбышевске, 22 -  в Кинеле.

По 12 заболевших - в Похвистневском, Кинель-Черкасском и Волжском районах, по 10 - в Отрадном и Чапаевске. 9 жителей Борского района заразились коронавирусом, 8 — в Кинельском районе и  Октябрьске, по 7 - в Похвистнево и Сергиевском районе, шестеро - в Богатовском районе.

По 4 случая зафиксировано в Большечерниговском, Нефтегорском и Красноярском районах, по три - в Ставропольском, Камышлинском, Кошкинском и Пестравском районах.

По 2 случая обнаружения новой коронавирусной инфекции зарегистрировано в Большеглушицком и Алексеевском районах, а также в Жигулевске.

По одному заболевшему в Хворостянском, Челно-Вершинском, Приволжском, Безенчукском, Исаклинском и Елховском районах.

427 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 20 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Скончались:

  • женщины 64, 87 лет и мужчины 46, 51, 71 года без хронических заболеваний;
    женщины 39, 43, 61 года и мужчина 39 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы;
    мужчины 67, 73, 74, 81 года, женщины 42, 60, 68, 71, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Всего с начала появления COVID-19 в регионе список умерших составил 2897 человек. Но людей, которые смогли победить болезнь, значительно больше - 73914 жителей региона.

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иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

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Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров

Walerii Trofimov 01 июля 2021 10:34 Спрос, рожденный дефицитом: где привиться вакциной "КовиВак" в Самаре

Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.

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((((

Николай Николаевич 01 июня 2021 10:18 Жители Хрящевки прошли вакцинацию в мобильном комплексе

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