Стали известны новые данные по больным COVID-19 в Самарской области

В воскресенье, 15 августа, в регионе подтверждено 447 случаев новой коронавирусной инфекции. Восемнадцать человек не справились с инфекцией и скончались, выздоровело за сутки 198 человек.

Из них традиционно больше всего заразилось людей в областной столице - 148 человек, в Тольятти - 71 человек. 37 случаев зарегистрировано в Сызрани, 32 в Новокуйбышевске, 22 - в Кинеле.

По 12 заболевших - в Похвистневском, Кинель-Черкасском и Волжском районах, по 10 - в Отрадном и Чапаевске. 9 жителей Борского района заразились коронавирусом, 8 — в Кинельском районе и Октябрьске, по 7 - в Похвистнево и Сергиевском районе, шестеро - в Богатовском районе.

По 4 случая зафиксировано в Большечерниговском, Нефтегорском и Красноярском районах, по три - в Ставропольском, Камышлинском, Кошкинском и Пестравском районах.

По 2 случая обнаружения новой коронавирусной инфекции зарегистрировано в Большеглушицком и Алексеевском районах, а также в Жигулевске.

По одному заболевшему в Хворостянском, Челно-Вершинском, Приволжском, Безенчукском, Исаклинском и Елховском районах.

427 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 20 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Скончались:

женщины 64, 87 лет и мужчины 46, 51, 71 года без хронических заболеваний;

женщины 39, 43, 61 года и мужчина 39 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы;

мужчины 67, 73, 74, 81 года, женщины 42, 60, 68, 71, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Всего с начала появления COVID-19 в регионе список умерших составил 2897 человек. Но людей, которые смогли победить болезнь, значительно больше - 73914 жителей региона.