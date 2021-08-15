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Утром в воскресенье, 15 августа, в Сызрани горели сараи у многоквартирного дома №171 на ул. Декабристов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.