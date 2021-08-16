В Самарской области компания похитила девушку и надругалась над ней

В Самарской области компания из двух подростков, девушки и 19-летнего парня похитила 18-летнюю жительницу п. Береза и надругалась над ней, запечатлев свои издевательства на камеру, пишет "КП-Самара".

По словам пострадавшей, 11 августа около 19:00 у ее дома к ней подъехала черная Lada Priora. В салоне находилось несколько незнакомых ей людей. Один из них достал нож и стал угрожать, требуя сесть в машину. В итоге ее насильно туда усадили.

Пострадавшую увезли в лесной массив в районе пос. Новосемейкино. Там в отношении нее они совершили насильственные действия сексуального характера. Происходящее злоумышленники снимали на мобильный телефон. Затем похитители стали угрожать потерпевшей, что изобьют ее и распространят сделанные видеозаписи в интернете, если она не выдаст им 50 тысяч рублей. После этого девушку отпустили.

Она сразу же обратилась в полицию: описала злоумышленников и сообщив номер автомобиля. Подозреваемых оказалось четверо. Среди них двое подростков — 15-летний самарец и 17-летний юноша из Кинеля, учащийся восьмого класса вечерней школы. За рулем авомобиля находился 19-летний Владислав В. — машина оформлена на его маму, которая прописана в другом регионе. Сам Влад живет в Самаре и учится в техникуме на четвертом курсе. Там же получает образование и 18-летняя третьекурсница Кристина М. — еще одна участница этих страшных событий.

Все четверо сейчас задержаны и дают показания.