В Самарской области компания похитила девушку и надругалась над ней

В Самарской области компания из двух подростков, девушки и 19-летнего парня похитила 18-летнюю жительницу п. Береза и надругалась над ней, запечатлев свои издевательства на камеру, пишет "КП-Самара".
По словам пострадавшей, 11 августа около 19:00 у ее дома к ней подъехала черная Lada Priora. В салоне находилось несколько незнакомых ей людей. Один из них достал нож и стал угрожать, требуя сесть в машину. В итоге ее насильно туда усадили.
Пострадавшую увезли в лесной массив в районе пос. Новосемейкино. Там в отношении нее они совершили насильственные действия сексуального характера. Происходящее злоумышленники снимали на мобильный телефон. Затем похитители стали угрожать потерпевшей, что изобьют ее и распространят сделанные видеозаписи в интернете, если она не выдаст им 50 тысяч рублей. После этого девушку отпустили.
Она сразу же обратилась в полицию: описала злоумышленников и сообщив номер автомобиля. Подозреваемых оказалось четверо. Среди них двое подростков — 15-летний самарец и 17-летний юноша из Кинеля, учащийся восьмого класса вечерней школы. За рулем авомобиля находился 19-летний Владислав В. — машина оформлена на его маму, которая прописана в другом регионе. Сам Влад живет в Самаре и учится в техникуме на четвертом курсе. Там же получает образование и 18-летняя третьекурсница Кристина М. — еще одна участница этих страшных событий.
Все четверо сейчас задержаны и дают показания.
Последние комментарии
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.
Зачем дублировать ложную информацию о самоубийстве связанного мужчины? НЕВОЗМОЖНО выпасть связанным в закрытое окно. В СТАТЬЕ НЕТОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!! СВЯЗАНЫ БЫЛИ РУКИ И НОГИ!!! Свидетели видели как падал человек, и ни одного крика не издал, а окно за ним уже успели закрыть. Это версия подозреваемых проживающих в данной квартире. Родственники обладают более правдивыми сведениями о том, что пострадавший не пил ни в день смерти ни до. Тело было все в гематомах и синяках. Следователи не допросили ни "знакомых", ни очевидцев и активно сливают дело в сторону самоубийства. "Спасибо" что поддерживаете эту безумную версию!!! Предлагаю сначала проверить все факты, а после писать статьи.