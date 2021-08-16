Константин Доладов: "Только личным примером и сообща мы воспитаем здоровое поколение"

13 августа вице-президент Федерации прыжков на батуте Самарской области Константин Доладов дал старт федеральной акции Всероссийской общественной организации Молодая гвардия "Здравые выходные".
Цель акции — привлечь внимание молодежи к формированию активного и здорового образа жизни, вовлечь как можно больше ребят в спорт.
Первая открытая тренировка состоялась совместно с командой самарских молодогвардейцев на спортивной площадке возле Ладьи на набережной Волги. Занятие провел Никита Телипов — профессиональный тренер и аспирант СГСПУ. Он показал комплекс для ежедневных тренировок, который позволит повысить физическую силу и выносливость организма.
"Считаю, что физические упражнения и активный образ жизни должны прочно войти в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, здоровье, полноценную и радостную жизнь", — отметил Константин Доладов.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас