Константин Доладов: "Только личным примером и сообща мы воспитаем здоровое поколение"

13 августа вице-президент Федерации прыжков на батуте Самарской области Константин Доладов дал старт федеральной акции Всероссийской общественной организации Молодая гвардия "Здравые выходные".

Цель акции — привлечь внимание молодежи к формированию активного и здорового образа жизни, вовлечь как можно больше ребят в спорт.

Первая открытая тренировка состоялась совместно с командой самарских молодогвардейцев на спортивной площадке возле Ладьи на набережной Волги. Занятие провел Никита Телипов — профессиональный тренер и аспирант СГСПУ. Он показал комплекс для ежедневных тренировок, который позволит повысить физическую силу и выносливость организма.

"Считаю, что физические упражнения и активный образ жизни должны прочно войти в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, здоровье, полноценную и радостную жизнь", — отметил Константин Доладов.