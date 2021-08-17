В Самарской области от коронавируса привиты 90% соцработников, 80% медработников

В Самарской области на данный момент более 940 тысяч человек получили 1 компонент вакцины от коронавируса, из них свыше 758 тысяч – второй. Привиты почти 90% соцработников, больше 80% медработников. Вчера в область пришли почти 37 тысяч комплектов вакцины "Спутник V" и 18 тысяч – "Спутник лайт".

Такие данные были озвучены на еженедельном заседании областного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Представители и минздрава, и Роспотребнадзора отметили, что темпы вакцинации нужно активизировать — необходимо привить еще порядка 600 тысяч жителей области для достижения коллективного иммунитета. Областной минздрав ведет мониторинг остатков вакцины в медицинских учреждениях.

Эпидемиологическая ситуация в регионе, по оценкам специалистов управления Роспотребнадзора по Самарской области, остается напряженной. За минувшие сутки выявлено 443 случая заболевания, причем 198 из них — в Самаре. Показатель заболеваемости за 16 августа составил 13,93 на 100 тысяч населения, в то время как по РФ — 14,15. За прошедшую неделю показатели заболеваемости Самарской области несколько превышали среднероссийские на 100 тысяч населения (без учета Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга).

Согласно анализу данных по возрастным группам, на 32 неделе рост произошел в категории 7-14 лет (на 7,9%) и 65+ (на 10,8%). При этом наибольшее число заболевших фиксируется по-прежнему в возрастах 18-29, 30-49, 65+ лет.

В разрезе профессиональных групп рост выявленных случаев отмечен среди работников торговли, транспорта, сектора ЖКХ. За неделю было обследовано более 58 тысяч человек. Охват тестированием составляет 273 на 100 тысяч населения при нормативе 200.

За неделю зафиксировано 9269 ОРВИ — это почти в три раза выше, если сравнить в аналогичным периодом прошлого года, и на 6,2% меньше, чем на за предыдущую неделю. По внебольничной пневмонии данные следующие: выявлено 1464 случая — чуть меньше в сравнении с 2020-м годом и на 6,9% больше, чем на предыдущей неделе.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян сообщил: симптомных форм коронавируса становится больше, растет число амбулаторных пациентов. Особенность инфекции — очень короткий инкубационный период. В госпиталях сейчас — 2318 пациентов с подтвержденным коронавирусом и 1125 с подозрением на него. У 89,9% заболевание протекает в средней тяжести, почти 54% требуется кислородная поддержка. За неделю суточный расход кислорода вырос на 3,1 тонны. Для снижения нагрузки на скорую медицинскую помощь в Тольятти планируют привлекать машины частных медицинских структур. Свободный коечный фонд сейчас 9,5%, с 20 августа 100 коек инфекционного профиля введут в оборот в Безенчукской ЦРБ.

Относительно возможности проводить общественные мероприятия оперативный штаб решение отложил на неделю. Это касается вопроса присутствия зрителей на этапе мировой серии Гран-При по спидвею в г. о. Тольятти, а также возможности выезда организованных групп детей в рамках мероприятий программы детского культурно-познавательного туризма, реализуемой Минкультуры России в рамках национального проекта "Культура".